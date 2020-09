Massive Unwetterfront deckt Mallorca mit viel Regen ein

Ein Tiefdruckgebiet mit heftigen Windböen und Regenfällen hat Mallorca am frühen Montagmorgen erreicht und zahlreiche Probleme verursacht. Angesichts dessen dekretierten die Meteorologen des Wetterdienstes Aemet für den gesamten Archipel die Warnstufe Orange.

Die sogenannte "Dana" ließ im Gebirge Geröll auf Straßen rutschen und sorgte für Überschwemmungen. Die Straße zwischen Port d'Andratx und Cala Llamp war zeitweise unpassierbar, auch die Verbindung zwischen Port de Pollença und dem Leuchtturm von Formentor musste gesperrt werden.

Die am stärksten betroffenen Regionen sind die Gegenden rund um Andratx und Calvià. Auf dem Gebiet der letztgenannten Gemeinde fielen in sechs Stunden 96 Liter Niederschag auf den Quadratmeter, 63 Liter waren es in Andratx. Am stärksten wehten die Böen in Capdepera im 4.20 Uhr. Dort erreichten sie eine Geschwindigkeit von 67 Stundenkilometer.

Angesichts der niederprasselnden Wassermassen färbte sich die Bucht von Port d'Andratx hellbraun. Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca hatten einige Piloten Probleme bei der Landung, weshalb sich die Ankünfte von Flügen verzögerten. Balearenweit mussten Feuerwehr und andere Helfer bis zum Mittag zu 34 Einsätzen ausrücken, davon 28-mal auf Mallorca.

Wegen der unwetterbedingten Einleitung von Fäkalwasser musste die Stadt Palma unterdessen die Strände von Can Pere Antoni, Cala Major und Ciutat Jardí schließen.

Die Regenfälle sollen den ganzen Montag über anhalten, am Abend soll es etwas aufklaren. Doch am Dienstag und Mittwoch setzt sich das feuchte Wetter bei Werten um 24 Grad fort. Am Donnerstag soll es weiter immer mal wieder regnen, doch die Temperaturen steigen wieder, bevor die "Dana" am Freitag die Balearen verlassen wird. (it)

AKTUALISIERT UM 13.28 UHR