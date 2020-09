Segelschüler sammeln Plastikmüll rund um Hafen von Puerto Portals ein

Der Hafen von Puerto Portals im Südwesten von Mallorca hat eine Einsammelaktion von Plastikmüll in der Umgebung über die Bühne gebracht. Am Freitagnachmittag schwärmten Dutzende Jugendliche der Segelschule aus und trugen zwischen Illetes und der Punta des Carregador 342 Kilogramm zusammen.

Dazu zählen Mikroplastikteile, Flaschen, Strohhalme, Schuhe und sogar größere Teile von Gummibooten. Die Müllsammler reinigten auch diverse kleinere Strände in der Umgebung wie den von Portals Nous neben dem Iberostar-Hotel.

Plastikmüll ist ein ernstes Problem im Mittelmeer. Die Rückstände können dort Jahrzehnte überdauern, ohne sich abzubauen, und bei Stürmen vom Meeresboden hochgespült und an die Küsten geschwemmt werden. Vor Mallorca wurden bereits Plastikrückstände sogar aus Algerien entdeckt.

Unterdessen forderte die Meeresschutzorganisation Oceana die EU auf, den Begriff Plastik nicht zu eng zu definieren. Am Mittwoch soll in Brüssel eine Richtlinie beschlossen werden, an die sich die Mitgliedsstaten zu halten haben. (it)