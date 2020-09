Corona-Inzidenz auf Mallorca rutscht drastisch nach unten

Nach der Mitteilung der Coronazahlen für das vergangene Wochenende für Mallorca und die Nahbarinseln ist die Inzidenz auf 100.000 Personen unerwarteterweise drastisch gefallen. Laut dem spanischen Gesundheitsministerium lag sie am Montag nur noch bei 29,32. Das ist für diesen Tag der mit Abstand niedrigste Wert im ganzen Land. Nur in Asturien ist die Situation ähnlich günstig.

So hat sich die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca entwickelt.

Woanders sieht es nach wie vor sehr problematisch aus, etwa in Madrid (247,64) oder im Baskenland (180,50).

Bei anhaltenden Werten unter 50 müsste das Robert-Koch-Institut die Balearen eigentlich aus den Risikogebieten herausnehmen. Doch ungeachtet der positiven Entwicklung auf den Inseln riet der deutsche Gesundheitsminister den Einwohnern, die Herbstferien möglichst in Deutschland zu verbringen.

Die Fallzahlen für Mallorca und die Nachbarinseln im Einzelnen: Am Montag hatten die Balearen 310 Neuinfektionen für Freitag, Samstag und Sonntag gemeldet. Zwei weitere Tote sind zu beklagen, die Zahl steigt auf 251.

603 zusätzliche Genesene wurden gemeldet. Das bedeutet, dass sich 7495 Personen auf den Balearen die Krankheit überstanden haben.

Laut der Balearen-Regierung befanden sich auf Mallorca am Montag 340 Personen wegen einer Ansteckung mit Covid-19 in den Kliniken der Insel, 53 Menschen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Zum Vergleich: Im März waren die knapp 180 Intensivbetten der Inseln fast komplett ausgelastet.

9607 Menschen haben den Angaben vom Montag zufolge sich seit Beginn der Pandemie auf den Balearen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt.

Situation in Spanien: Landesweit wurden am Montag 2440 Neuinfektionen gemeldet, am Freitag waren es 4503 gewesen. (it)