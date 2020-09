Scheich-Luxusyacht vor Mallorca wegen Coronafällen unter Quarantäne gestellt

Die Besatzung einer Luxusyacht ist vor Mallorca wegen vier Coronafällen an Bord unter Quarantäne gestellt worden. Der Club de Mar in Palma teilte am Dienstag mit, dass zunächst eine Person nach leichten Halsschmerzen positiv getestet worden sei. Diese Symptome seien aber wieder abgeklungen, der Arbeitnehmer fühle sich gut. Später kamen nach Medienberichten drei der 21 Besatzungsmitglieder hinzu. Es habe keine Kontakte zu Mitarbeitern des Yachtclubs gegeben, so der Club de Mar.

Die "Yasmine of the Sea" gehört der Herrscherfamilie des Öl-Emirats Katar und wurde inzwischen auf das offene Meer gesteuert, nachdem sie an einer Mole gelegen hatte. Zuvor hatte sie Valencia, Ibiza und Porto Cervo auf Sardinien besucht.

Das unter der Fahne der Bahamas fahrende Schiff wurde im Jahr 2001 erbaut, ist 80 Meter lang und 13 Meter breit. (it)