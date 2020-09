Männer brechen in Wohnung im Calvià-Siedlung Cas Català ein

Zwei Kriminelle sind in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung in dem zu Calvià gehörenden Viertel Cas Català südwestlich von Palma de Mallorca eingebrochen und mit viel Schmuck und Bargeld geflohen. Die Guardia Civil befragt momentan Zeugen der Tat und analysiert Aufnahmen von Überwachungskameras. Die Diebe sind weiterhin flüchtig.

Die Eigentümerin der Wohnung in der Barranc-Straße war gegen 22 Uhr in ein Restaurant gegangen, woraufhin die Täter in die Wohnung eindrangen. Als die Tochter der Frau eintraf, hörte sie Geräusche. Eine Nachbarin sagte ihr, dass sie zwei dunkelhäutige Männer habe fliehen sehen. Sie ließen 2000 Euro, 500 US-Dollar und hochwertigen Schmuck mitgehen.

Cas Català ist eine gut situierte Wohnsiedlung in der Nähe des beliebten kleinen gleichnamigen Strandes. (it)