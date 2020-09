Palma de Mallorca droht ein unbefristeter Busstreik

Die städtischen EMT-Busse in Palma stehen ab Freitag, 11.9., wieder still. In der Zeit von 8 Uhr morgens bis 10 und abends von 18 bis 20 Uhr streiken die Busfahrer des Unternehmens. Sollte es auch weiter zu keiner Annäherung oder zum Dialog zwischen Unternehmen und Streikkommitee kommen, soll es am Montag (14.9.) mit einem 24-Stundenstreik mit offenem Ende weitergehen.

Der in den vergangenen Tagen bereits ausgeführte Busstreik hat mehrere Tausend Menschen in Palma betroffen.

Einigen konnten sich hingegen SMAP und das Streikkommitte. Der geplante Streik des Parkticketeintreibers ORA, der auch Bici-Palma und die städtisch betriebenen Parkhäuser in Palma betroffen hätte, entfällt. Ab Oktober werde man sich zu Verhandlungen zusammensetzen.

Mitarbeiter hatten gleiche Bedingungen, sowohl vom Bezahlungsmodell als auch den Arbeitsbedingungen her, gefordert. Auch die bisher nur zirka 90 Prozent Anstellung der Bediensteten soll auf 100 Prozent erweitert werden. (dk)