European Accounting mit neuem Webinar zum Vorsorge-Paket auf Mallorca

Zum neuen Notfall- und Vorsorge-Paket von European Accounting findet am Dienstag, 15. September, ein neues Webinar statt. Nach Angaben des auf Mallorca ansässigen Steuer- und Rechtsberatungsunternehmens beginnt die Online-Tagung um 11 Uhr und endet um 11.45 Uhr.

Interessierte können sich über die digitale medizinische Plattform informieren, die European Accounting mit einem Team von Ärzten, Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern entwickelt hat. Damit ist es möglich, alle auf Mallorca notwendigen Dokumente rechtssicher zu erstellen, durch einem spanischen Notar beglaubigen und in die staatlichen Register eintragen lassen.

Eine erste Notfallberatung in deutscher Sprache gehört mit zu dem Vorsorgepaket und wird über eine von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in Deutschland zertifizierte Telemedizin-App rund um die Uhr (24/7) gewährleistet. Kunden erhalten medizinische Beratung und Leistungen in den Bereichen Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie eine ärztliche Entscheidungsberatung.

Das Vorsorgepaket enthält weiterhin die Beratung, Erstellung, digitale Verwahrung und jährliche Aktualisierung für folgende Dokumente: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, digitaler Nachlass, persönliche Dokumente.

Anmeldungen hier.