Unbekannter schießt in Palma de Mallorca auf jugendlichen Passanten

Ein Unbekannter hat am vergangenen Samstag aus einem Mehrfamilienhaus im Viertel Nou Llevant in Palma de Mallorca auf einen vorbeigehenden Jugendlichen eröffnet. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora recherchierte, war der 14-Jährige am Samstagnachmittag auf dem Heimweg vom Einkaufen, als ihn eine Kugel aus einem Luftdruckgewehr am Rücken traf.

Daraufhin suchte der Jugendliche nach Angaben seiner Mutter Schutz. Danach begaben sich die beiden ins Krankenhaus Son Espases, wo festgestellt wurde, dass die Verletzung nicht schwer ist.

Die Behörden wiesen darauf hin, dass man für Luftdruckgewehre keine Lizenz auf den Balearen benötigt. Das Viertel Nou Llevant gilt in Teilen als sozial problematisch. (it)