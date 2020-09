In diesen Dörfern auf Mallorca gibt es keine Coronafälle

Wer auf Mallorca auf dem Dorf lebt, kann in der Regel ohne Angst vor Corona leben. Denn zahlreiche Orte sind momentan frei von der Krankheit. Laut einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums vom Montag handelt es sich um Lloseta, Banyalbufar, Búger, Mancor de la Vall, Lloret, Petra, Escorca, Estellencs und Fornalutx.

Woanders bessert sich die Coronalage stetig: In Calvià etwa sank die Zahl der Coronafälle in den vergangenen Tagen um 18 auf 70. Die gleiche Tendenz ist in Manacor, Binissalem, Son Servera, Esporles, Sencelles, Campanet und Selva zu beobachten.

In anderen Orten verschlechtert sich die Lage dagegen: In Montuïri ging es in wenigen Tagen von zwei auf 28 Fälle nach oben. Das liegt an einem Ausbruch im örtlichen Seniorenheim. Das Gleiche gilt für Palma, Llucmajor, Marratxí und Inca. Auch in Capdepera, Sa Pobla, Alcúdia und Sóller steigen die Coronafallzahlen. (it)