Streikfront bei den Busfahrern von Palma bröckelt

Die Streikfront bei den Busfahrern von Palma de Mallorca bröckelt. Angesichts der Tatsache, dass am Samstag erheblich mehr Kräfte zur Arbeit gingen als geplant stellte die Arbeitnehmervertretung es den Angestellten frei, zu fahren.

Deswegen waren am Samstag deutlich mehr Busse als die für den Mindestdienst vorgesehenen 30 Prozent unterwegs.

Der unbefristete Streik dauert schon seit Montag, 14. September, ununterbrochen an. Die Fahrer fordern die Wiederherstellung von Linien, die am Anfang der Coronakrise eingestellt worden waren, und monieren, dass zu viele von ihnen gar nicht eingesetzt würden. (it)