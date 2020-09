Brite soll Passagier vor Landung auf Mallorca Teile eines Ohrs abgebissen haben

Beamte der Guardia Civil haben im Flughafen von Mallorca einen 29-jährigen Briten überwältigt und dann festgenommen, der in einem Flugzeug aus Birmingham einem Landsmann Teile von dessen Ohr abgebissen haben soll. Das alles passierte offiziellen Angaben zufolge am Donnerstag.

Der Angreifer war den Angaben zufolge betrunken. Er soll vor dem Übergriff sogar einem Mann auf dem Nachbarsitz dessen alkoholisches Getränk entwendet haben, um es zu trinken. Dann sei es mit dem späteren Biss-Opfer zu einem Kampf gekommen.

In der Regel verhalten sich britische Mallorca-Touristen friedlich. Doch in angetrunkenem Zustand schlägt der ein oder andere über die Stränge. (it)