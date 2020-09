Inselrat von Mallorca gibt Okay für Branson-Hotel

Der Milliardär Richard Branson ist seinem Ziel, ein Luxushotel auf Mallorca zu kreieren, einen großen Schritt nähergekommen. Der Inselrat erklärte die geplante Renovierung des Landguts Son Bunyola nach Medienberichten vom Mittwoch für vereinbar mit dem öffentlichen Interesse. Damit ist ein jahrelanger Behörden-Marathon zuende gegangen.

Bereits im März hatte die Umweltkommission der balearischen Regierung das Projekt der Firma Arenas & Dunas Resort S. L. unter Auflagen befürwortet. Dem Unternehmen wurde unter anderem untersagt, Tennisplätze auf dem Gelände zu bauen.

Der Inselrat ordnete zudem an, dass die Hotel-Betreiber die Trockensteinwände in gutem Zustand belassen müsse. Bäume sollen möglichst nicht gefällt werden.

Ein Unwetter am 29. August hatte an der "Possessió" des britischen Milliardärs Beschädigungen verursacht. Starke Windböen zogen die Fassade in Mitleidenschaft. (it)