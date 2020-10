Polizisten holen Tresor voller Geld vom Meeresgrund vor Mallorca

Tauchspezialisten der Guardia Civil haben vor der Cala Marçal in Felanitx im Osten von Mallorca eine kuriose Entdeckung gemacht. Sie fanden in 15 Metern Meerestiefe einen Tresor. Die Polizisten waren am 21. September von zwei Hobby-Tauchern auf das ungewöhnliche Objekt aufmerksam gemacht worden.

Der Tresor wurde an die Oberfläche geholt, und die Guardia Civil versuchte, einen Zusammenhang mit Einbrüchen in den vergangenen Wochen herzustellen. Sie stellten fest, dass der Metallschrank am 18. September aus einer Wohnung an der Cala Marçal gestohlen worden war.

Der Tresor wurde geöffnet, es befanden sich darin 1000 Euro und diverse Dokumente. Das Diebesgut wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. (it)