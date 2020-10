Hohe Wellen wälzen sich in die Pareis-Schlucht auf Mallorca

Das unruhige Wetter in den vergangenen Tagen hat das Meer im Nordwesten von Mallorca zuweilen derart aufgepeitscht, dass der sonst so liebliche Kieselstrand von Sa Calobra mehrfach fast einem kochenden Inferno glich. Besucher setzten in den vergangenen Tagen entsprechende Bilder in die sozialen Netzwerke. Dort ist zu sehen, wie die Gischt hochschäumt.

Bei viel Wind und Regen raten die Behörden Besuchern eindringlich davon ab, sich dem Küstenbereich von Sa Calobra allzu sehr zu nähern.

Im Sommer zieht es in der Regel zahllose Urlauber zu dem Kieselstrand, vor dem nicht wenige Yachten ankern. Zuweilen war es dort so voll, dass man kaum einen Platz fand. (it)