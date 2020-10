Vier Personen in S'Arenal überfahren: Angeklagter weist Schuld von sich

Ein junger Mann, der im vergangenen Jahr in S'Arenal vier Personen mit seinem Auto angefahren hatte, weist jegliche Schuld von sich. Die Bremse habe nicht funktioniert, sagte er am Montag beim Beginn seines Prozesses in Palma de Mallorca. Es sei alles ein Unfall und nicht gewollt gewesen.

Der Mann befindet sich seit dem Vorfall in Untersuchungshaft. Er gab im Prozess zu, mehrere Gläser Whisky getrunken und Marihuana eingenommen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragte zehn Jahre Haft wegen vierfachen versuchten Totschlags. Der Angeklagte stritt jedoch ab, die Personen aus Rachsucht angefahren zu haben. Diese hatten zusammen mit dem Mann eine Disco in der Cartago-Straße besucht. (it)