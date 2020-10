Kein Disco-Spaß an Weihnachten auf Mallorca

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln hat Feierwilligen jegliche Hoffnung auf offene Diskotheken und sonstige Nachtlokale an Weihnachten genommen. Da man im Winter mit einer dritten Coronawelle rechne, werde daraus wohl nichts, sagte die Generaldirektorin Maria Antònia Font am Mittwoch.

Dass man vorher vielleicht wieder ausgehen könnte, wollte die Politikerin nicht ausschließen, da sich die Kurve der aktuellen zweiten Welle abflache. Je stärker das spürbar werde, desto intensiver denke man in der Regierung darüber nach, Restriktionen zu lockern.

Angesichts der weiterhin fragilen Coronalage lege man nicht die Hände in den Schoß, sondern arbeite derzeit so konzentriert, als würde die dritte Krankheitsweille bereits unmittelbar bevorstehen, so Font weiter. (it)