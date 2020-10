Coronatests im Flughafen von Mallorca offenbar nicht vorgesehen

Wer nach Mallorca fliegt, muss nicht damit rechnen, bald am Flughafen einen Coronatest machen zu müssen. Die entsprechende Anfrage des Senators Carles Mulet García wurde von der Zentralregierung unkonkret und lediglich mit den Worten beantwortet, dass man permanent daran arbeite, die Gesundheitskontrollen in den zur Betreibergesellschaft Aena gehörenden Flughäfen zu verbessern.

Mulet bezog sich auf solche Kontrollen unter anderem in Deutschland und auf den zu Portugal gehörenden Azoren. An Flughäfen der Kanarischen Inseln sollen solche Tests möglicherweise ab November für Touristen aus dem Ausland eingeführt werden.

Momentan genügt es, im Internet einen Fragebogen auszufüllen und sich einen QR-Code auszudrucken, wenn man nach Spanien einreisen will. Ein Coronatest wird nicht verlangt. Fliegt man nach Deutschland, so muss dort ein Pflicht-Test beim Hausarzt oder im Flughafen gemacht werden. Dies soll sich bald ändern, dann wird eine fünftägige Quarantäne-Pflicht vor einem Test eingeführt. (it)