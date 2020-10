Campos will "Okupas" in 24 Stunden herausbekommen

Die Gemeinde Campos im Süden von Mallorca möchte eine neue Regelung im Kampf gegen Hausbesetzer durchbringen. Ziel ist es, innerhalb von 24 Stunden die „Okupas” aus dem Gebäude „werfen” zu können.

Die Zahlen von Okupas in der Gemeinde seien angestiegen, so Bürgermeisterin Francisca Porquer (PP). Laut offiziellen Quellen gibt es in der Gemeinde zurzeit zehn besetzte Häuser, die alle offiziell rechtmäßige Besitzer haben. Sieben davon befinden sich in Ortschaften.

Im ehemaligen Restaurant Ca’n Cos leben aktuell 20 Menschen, davon fünf verschiedene Familien, die vom Sozialdienst betreut werden. Einige dieser Hausbesetzer besäßen eigene Immobilien und einen festen Job.