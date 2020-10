Jugendliche verunstalten mit Auto Rasen des größten Mallorca-Stadions

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in der Nacht zum Samstag mindestens zwei von sechs Minderjährigen festgenommen, die in einem Auto in das Son-Moix-Stadion in Palma de Malorca eingedrungen sein sollen.

Den Jugendlichen wird vorgeworfen, den Lieferwagen des Vereins Real Mallorca bestiegen und damit den erst kürzlich angepflanzten Rasen des Komplexes verunstaltet zu haben. Wachleute wurden auf die Eindringlinge aufmerksam und riefen die Polizei, die nach kurzer Zeit eintraf.

Son Moix ist das größte Stadion der Balearen, hier trägt der Zweitligist Real Mallorca seine Heimspiele aus. (it)