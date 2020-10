Brand verursacht schwere Schäden an Konzerthalle "Es Gremi" auf Mallorca

Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Sonntag verhindert, dass der Konzertsaal Es Gremi im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma de Mallorca ein Raub der Flammen wurde. Das möglicherweise durch einen Kurzschluss ausgelöste Feuer wurde an der Seite und auf dem Dach des Gebäudes entdeckt. Dort entstanden Schäden, aber nicht im Saal selbst.

Zuvor war im Es Gremi ein Konzert des Künstlers "Hombre Lobo Internacional" veranstaltet worden. Der tritt in der Regel mit einer Wolfsmaske auf.

Der bei Fans der Livemusik beliebte Konzertsaal Es Gremi ist in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Rockkonzerte verstärkt auch einem deutschsprachigen Publikum bekannt geworden. (it)