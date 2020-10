Diskothek Tito's in Palma de Mallorca steht für 16,5 Millionen zum Verkauf

Einer der beliebtesten und emblematischsten Tanztempel auf Mallorca soll verkauft werden. Die an der beliebten Ausgehmeile an Palmas Hafen gelegene Discothek könne sich auch als Hotel eignen, so die Beschreibungen auf der Internetseite des Immobilienanbieters. Mit Aufzug, Bodega und über 600 Quadratmetern Fläche eigne sich die Immobilie dazu.

Die seit 30 Jahren zur Gruppe des mallorquinischen Unternehmers Bartomeu Cursach gehörende Einrichtung öffnete zur großen Sylvesterparty 2019 das letzte Mal. Die Season-Opening-Party, die normalerweise immer Ende März stattfindet, fiel coronabedingt aus. Die Restriktionen des Nachtgewerbes machten das Öffnen in der Saison 2020 unmöglich.

Der Tito's Club ist Teil mehrerer Immobilien der Cursach-Gruppe. Auch die an der Playa de Palma gelegenen Restaurants "Asadito Steakhouse" und "800 Grados Steak House" sowie die Diskothek "The Club International" stehen zum Verkauf. Das im architektonisch beeindruckenden Gebäude untergebrachte Asadito wird für 6,5 Millionen Euro angeboten.

Von den Einrichtungen der Cursach-Gruppe konnte nur das Fitness-Studio MegaSport nach aufwändigen Renovierungen und mit offizieller Genehmigung des Rathauses von Palma öffnen.

Die Cursach-Gruppe war seit 2016 immer wieder im Blick der Justiz, was zur zeitweisen Schließung des Tito's, MegaParks, Megasports und der Discothek BCM in Magaluf geführt hatte.(dk)