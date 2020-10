Nicht-Corona-Patienten haben es schwer in Gesundheitszentren auf Mallorca

Auf Mallorca häufen sich die Fälle von nicht an Corona erkrankten Personen, die sich in staatlichen Gesundheitszentren schlecht behandelt fühlen. Das liege am Personalmangel nach jahrelangen Streichungen in diesem Bereich, sagte Autora López von der Gewerkschaft UGT.

Nicht selten komme es vor, dass man vertröstet werde oder dass ein Anruf in den nächsten Tagen angekündigt werde. Vorsorge-Untersuchungen seien quasi abgeschafft worden, Senioren, die neue Medizin-Dosierungen benötigen, würden kaum beachtet.

Die Vertreterin von UGT und auch andere Gewerkschaften fordern deswegen deutlich mehr Investitionen in das staatliche Gesundheitssystem und kündigten Demonstrationen an. (it)