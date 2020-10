Ab Mittwoch gilt Tempo 30 in fast ganz Palma

Das Rathaus von Palma de Mallorca hat am Montag mit der Installation von 33 Tempo-30-Schildern in der Inselhauptstadt begonnen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt ab Mittwoch und ist für 90 Prozent der Straßen in der Inselhauptstadt vorgesehen.

Die Hinweistafeln werden an den Eingangsstraßen von Palma aufgestellt. Die Maßnahme sei ein Schritt zu mehr Sicherheit und solle eine nachhaltige Mobilität fördern, erklärte Bürgermeister José Hila.

Das Tempolimit gilt für 2600 von 2700 Straßen. Nicht inbegriffen sind der Innenstadtring Avenidas, der Uferboulevard Paseo Marítimo, die Avenida Argentina und die Avenida Ramón i Cajal.