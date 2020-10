Zahl der Corona-Fälle in größten Deutschen-Spots auf Mallorca geht zurück

In den bevölkerungsreichsten auch von Bundesbürgern bewohnten Gemeinden auf Mallorca geht die Zahl der Coronafälle zurück oder stagniert. Wie das Landes-Gesundheitsministerium mitteilte, gilt dies verglichen mit der vergangenen Woche für Calvià (106, gleiche Zahl, 50.500 Einwohner), Sóller (91, minus 7,69 Prozent, 13.700 Einwohner) und Llucmajor (85, einer weniger, 37.000 Einwohner).

Auch in den kleineren Orten Alaró, Campos und Ses Salines hat sich die Situation verbessert. In den Dörfern Artà (7900 Einwohner) und Andratx (11.200 Einwohner) nahm jedoch die Zahl der Fälle zu, wenn auch unmerklich.

In den beiden größten Städten der Insel, Palma de Mallorca und Manacor, verschlechterte sich jedoch die Corona-Lage: In der Kapitale nahm die Zahl der Fälle um 5,6 Prozent innerhalb von einer Woche zu, in Manacor sogar um 6,8 Prozent.

Frei von Corona sind weiterhin die Dörfer Eugènia, Petra, Escorca, Estellencs und Fornalutx. (it)