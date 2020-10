Ryanair bietet neue innerspanische Strecken auch ab Mallorca an

Die auf Mallorca allseits bekannte Billig-Fluggesellschaft bietet ab Dezember mehrere neue innerspanische Routen an, darunter ab Palma. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werden dann zwei Verbindungen pro Woche von der Insel in die andalusische Stadt Jérez angeboten.

Hinzu kommen die neuen Strecken Málaga-Valencia, Barcelona-Lanzarote und Alicante-Vitoria.

Wer bis aum 21. Oktober für den Zeitraum 1. Dezember bis Ende Februar eine dieser Verbindungen bucht, kann nach weiteren Angaben der Fluglinie in den Genuss eines gehörigen Rabatts kommen. (it)