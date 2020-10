Seniorin bei Sturz in Geistereinkaufszentrum schwer verletzt

Eine 83-jährige Frau hat bei einem Sturz auf der stillgelegten Rolltreppe im Geistereinkaufszentrum an der Plaza Mayor in Palma de Mallorca schwere Verletzungen erlitten.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Die Seniorin wurde vor Ort von einem Notfallteam versorgt und mit einem Schädeltrauma in das Universitätsklinikum Son Espases eingeliefert. Sie befindet sich in kritischem Zustand.

Die Rolltreppen in der ehemaligen Shopping-Zentrum wurden schon vor Monaten unerlaubterweise abgestellt. Um den Höhenunterschied von der Rambla zur Plaza Mayor zu überwinden, bleibt nur ein mühevoller Fußweg.