Schwerer Wohnungsbrand in Palma

Bei einem Brand in einem Dachgeschoss in der Carrer Eusebi Estada in Palma de Mallorca sind am Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Flammen waren noch aus großer Entfernung zu sehen.

Anwohner aus verschiedenen Stadtteilen alarmierten die Feuerwehr. Bei dem Brand wurde die Dachgeschosswohnung völlig zerstört. Zwei Personen leicht verletzt. Eine Anwohnerin und ein Feuerwehrmann mussten wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr ermitteln derzeit.