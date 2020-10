Das sind die (fast) coronafreien Zonen auf Mallorca

Steigende Corona-Zahlen plalgen zurzeit 20 von 53 Gemeinden auf Mallorca. Doch während es sich in manchen Orten wie Manacor stark vermehrt hat, gibt es Regionen, an denen die Pandemie fast vorbeigezogen zu sein scheint.

214 aktive Fälle wurden von der Balearen-Regierung für Manacor gemeldet (Stand: 27.10.), mehr als doppelt so viel wie in der Vorwoche. Auch in Marratxí (101, Vorwoche: 86), Artà (21, Vorwoche: 12), Felanitx (48, Vorwoche: 39) nehmen die bestätigten Infektionen zu.

Doch in vielen Gemeinden lässt sich auch ein umgekehrter Trend beobachten. In Palma, Calvià, Inca, Sóller, Llucmajor, Andratx, Alcúdia, Alaró und Montuïri gehen die Zahlen - wenn auch nur leicht - zurück.

Wie MM bereits berichtete, sind die Dörfer Santa Eugènia, Petra und Fornalutx komplett coronafrei. Doch auch in folgenden Gemeinden gibt es weniger als zehn bestätigte Fälle: Algaida (9), Santanyí (8), Vilafranca und Sencelles (je 7), Llubí und Campanet (je 6), Porreres und Ses Salines (je 5). Jeweils vier Corona-Infektionen meldeten Consell, Selva und Valldemossa. In Sineu, Maria, Costitx und Lloret gibt es zurzeit je zwei bestätigte Infektionen. Nur einen einzigen Fall meldeten Puigpuyent, Ariany, Deià, Mancor, Banyalbufar, Búger, Escorca und Estellencs. Wer auf dem Land wohnt, ist pandemietechnisch also klar im Vorteil.