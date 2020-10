Mehrere Flüchtlingsboote vor Mallorca abgefangen

Insgesamt vier Flüchtlingsboote mit 51 Migranten an Bord sind in der Nacht zum Freitag vor Mallorca gesichtet worden. Drei davon wurden von der Küstenwache vor Cabrera abgefangen, ein weiteres Boot wurde von einem Handelsschiff 50 Kilometer südlich von Portocolom entdeckt.

Guardia Civil und Seenotrettung brachten die Geflüchteten, allesamt Männer, in den Hafen von Palma. 16 weitere Migranten wurden an der Playa d'en Bossa auf Ibiza aufgegriffen. Die Boote, mit denen sie auf die Insel kamen, konnten noch nicht ausfindig gemacht werden.

In diesem Jahr sind bislang 80 Flüchtlingsboote in den Gewässern der Balearen aufgegriffen worden, an Bord befanden sich fast 1000 Personen. Das ist die höchste Zahl seit Begin der Aufzeichnungen.