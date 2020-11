Weihnachtsgeschäft in Palma soll nach draußen verlegt werden

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca will das diesjährige Weihnachtsgeschäft möglicherweise auf die Straße verlegen. Entsprechende Gespräche mit den Einzelhandelsverbänden sind geplant. Vorbild ist die Ausweitung der Außenterrassen in der Gastronomie, die eingeführt wurde, um das Ansteckungsrisikio mit dem Coronavirus zu mindern.

Ladeninhaber sollen ihre Waren während der Weihnachtszeit vor ihren Geschäften präsentieren und verkaufen. Es fehle noch die Zustimmung des Einzelhandels, erklärte Rodrigo Romero, Stadtrat für Wirtschaftsförderung. Die Kampagne orientiere sich an ähnlichen Aktionen in New York. Dort nutzt der Einzelhandel zu wichtigen Feiertagen wie Thanksgiving oder Weihnachten den Straßenverkauf.

Die Termine für den Weihnachtsmarkt stehen dagegen bereits fest. Auf der Plaça Major findet er vom 20. November bis zum 5. Januar statt, auf den Ramblas bieten die Büdchen vom 26. November bis zum 6. Januar wieder Kunsthandwerk und Weihnachtliches an. Die Standgebühren für die Händler werden in diesem Jahr halbiert.

"Wir sind flexibel, wenn es aufgrund der Pandemie Änderungen nötig werden, so Romero. "Dieses Weihnachten wird nicht mit dem der Vorjahre vergleichbar sein."