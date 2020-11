Neue Umgehungsstraße in Algaida eröffnet

Der Inselrat hat die neue Umgehungsstraße in Algaida für den Verkehr eröffnet. Damit solle die Unfallzahl verringert und die Verkehrssicherheit erhöht werden, hieß es. Der Ortskern soll verkehrstechnisch entlastet werden.

Ratspräsidentin Catalina Cladera, der Stadtrat für Mobilität und Infrastruktur, Iván Sevillano, und die Bürgermeisterin von Algaida, Antònia Mulet, weihten die für 7,7 Millionen Euro erbaute Straße am Montag ein. Die Hälfte des Geldes wurde in Steinmauern investiert, um Straße in die Landschaft zu integrieren.

Die Umgehungsstraße im Osten von Algaida verbindet die alte Straße von Manacor (Ma-15E) mit der Ma-5010 von Algaida nach Llucmajor und verhindert, dass der Verkehr von der Ma-5010 und der Straße von Manacor (Ma-15) durch den Ort führt.