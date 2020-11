Wanderer am Puig de sa Rateta tödlich verunglückt

Ein Wanderer ist in der Nähe des Puig de sa Rateta im Nordwesten von Mallorca in den Tod gestürzt. Der Mann soll die Gegend gut gekannt haben. Die Rettungskräfte vermuten, dass er in der Dunkelheit den Weg verfehlte.

Die Rettungskräfte wurden am Sonntagabend über den Unfall alarmiert. Als Feuerwehr und Bergrettung am Unglücksort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Puig de sa Rateta befindet sich rund zehn Kilometer südlich vom Stausee Gorg de Cúber. Er gilt als mittelschwere Wanderregion.