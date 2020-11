Immer mehr Einbrüche in bewohnte Häuser auf Mallorca

Gewalttätige Einbrüche in bewohnte Häuser in guten Gegenden auf Mallorca nehmen zu. Jetzt setzten Beamte der Guardia Civil einen Mann fest, der die Besitzerin eines Hauses im Wohnort Pont d'Inca beim Eindringen in die Räume jüngst brutal zusammengeschlagen haben soll. Es handelt sich einer Pressemitteilung zufolge um einen Spanier.

Das Verbrechen war am 3. November verübt worden, der Mann soll die Hintertür des Anwesens zusammen mit einem Komplizen aufgebrochen haben. Daraufhin wurde er von der Frau überrascht, die dann krankenhausreif geschlagen wurde.

Guardia Civil und spanische Nationalpolizei rechnen unterdessen damit, dass die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise dazu führen wird, dass Einbruchsdelikte auf Mallorca in die Höhe schnellen werden. Deswegen werden gute Wohngegenden inzwischen stärker bewacht. (it)