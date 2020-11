Polizisten zwingen Son-Banya-"Bürgermeister" zu Verhandlungen

Nach dem Angriff einer Hundertschaft von Bewohnern der auf Mallorca gelegenen Elendssiedlung Son Banya auf vier Polizisten wird fieberhaft versucht, der Täter habhaft zu werden. Vertreter der Nationalpolizei verhandelten am Dienstag mit dem selbsternannten "Bürgermeister" dieses Drogenhändlergettos, der zu einem vorher vereinbarten Treffpunkt geeilt war. Er wurde von weiteren Personen begleitet.

Dutzende Bewohner der Siedlung beobachteten vor ihren Behausungen argwöhnisch das Geschehen.

Am Montag hatten vier Polizisten vergeblich versucht, einen mehrfach per Haftbefehl gesuchten Drogenhändler namens "El Chenchito" festzunehmen. Es handelt sich um den Enkel der spanienwit bekannten und in Son Banya aktiven Schwerkriminellen "La Paca". Dutzende meist der "Gitano"-Ethnie angehórende Personen wurden handgreiflich. (it)