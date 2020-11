Kaltfront bringt am Freitag Temperatursturz nach Mallorca

Mit den auffallend hohen Temperaturen auf Mallorca geht es in den kommenden Tagen zu Ende. Am Freitag fallen die Werte um 4 bis 6 Grad, wie das Wetteramt Aemet prognostizierte. Hatten die Temperaturen in den vergangenen Tagen 2 bis 3 Grad über dem Durchschnittswert gelegen, so werden sie demnächst den gleichen Betrag darunter angesiedelt sein.

Das liegt an einer Kaltfront, die sich vom Nordosten her der Insel nähert. Mehr als 16 bis 17 Grad sind am Freitag nicht mehr drin, es wird vormittags mit Niederschlag gerechnet, der oberhalb von 1300 Meter als Schnee niedergehen kann.

Am vergangenen Sonntag waren die Temperaturen ungewöhnlich hoch, in Pollença wurden sogar 26 Grad erreicht. (it)