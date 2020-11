Enkel von Drogen-Patin "La Paca" ergibt sich auf Mallorca der Polizei

Der Druck der Nationalpolizei auf die Drogensiedlung Son Banya auf Mallorca hat zu einem ersten Erfolg geführt. Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter Enkel der mehrfach verurteilten Schwerkriminellen "La Paca" ergab sich am Donnerstagabend.

Medienberichten zufolge handelte es sich jedoch nicht um "El Chenchito", wegen dem es in der Elendssiedlung am Sonntag zu Gewalttätigkeiten gekommen war, sondern um einen 25-jährigen Mann namens "El Nano". Auch er wurde mit vier Haftbefehlen gesucht, schließlich in einer Bretterbude aufgespürt und gezwungen, sich zu ergeben.

"El Nano" soll am Sonntag mit weiteren Dutzenden, zumeist der Gitano-Ethnie angehörenden Personen auf vier Polizisten eingeprügelt haben, die "El Chenchito" festnehmen wollten.

Son Banya ist der größte Drogenumschlagplatz der Insel. Geplant ist, sie völlig dem Erdboden gleich zu machen. Doch die Abrissarbeiten kamen wiederholt ins Stocken. (it)