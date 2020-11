Polizisten belegen maskenlosen Sportler in Portitxol mit Geldbuße

Lokalpolizisten aus Palma de Mallorca haben auf dem Uferweg im Meeresviertel Portitxol einen jungen Mann mit einem Bußgeld belegt, obwohl der nach eigenen Angaben Sport trieb. Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntagmittag.

Nach Medienberichten näherten sich die Ordnungshüter dem 25-Jährigen, der in Sportkleidung und mit Kopfhörern unterwegs war. Auf die Aufforderung, sich eine Maske anzuziehen, antwortete er, dass man auf Mallorca Sport ohne dieses Utensil treiben dürfe. Daraufhin erhielt der Mann die Geldbuße. Der Vater des Manns machte den Fall danach auf Facebook bekannt.

Der Uferweg in Portitxol und El Molinar war am Sonntag wegen des schönen Wetters voller Menschen. (it)