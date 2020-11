Erste deutsche PCR-Passagiere auf Mallorca sprechen von korrekter Behandlung

Erste aus Deutschland mit PCR-Tests nach Mallorca eingereiste Passagiere haben die Behandlung durch die Gesundheitskontrolleure im Flughafen als korrekt bezeichnet. Man sei nach dem Aussteigen mehrfach darauf hingewiesen worden, das negative Ergebnis des PCR-Tests vorzuzeigen, äußerten Fluggäste vor dem Ankunftsgebäude am Montagabend. Die Behandlung sei freundlich, aber streng gewesen.

Einer der ersten internationalen Flüge aus der Bundesrepublik erreichte die Insel aus Köln/Bonn gegen 16 Uhr. Es handelte sich um einen Ryanair-Jet. Ein zweiter Eurowings-Flieger kam anderthalb Stunden später aus Düsseldorf.

Im erstgenannten Jet saßen fünf Passagiere, die laut der Vertretung der Madrider Zentralregierung über keine PCR-Testergebnisse verfügten. Sie wurden in einem separaten Zimmer Antigen-Tests unterzogen und müssen sich auf Bußgelder einstellen.

Weitere Flüge landeten am späten Abend aus Deutschland und der Schweiz auf Mallorca. Insgesamt kamen am ersten Tag der verschärften Gesundheitskontrollen 250 Passagiere aus dem Ausland auf die Insel. (it)