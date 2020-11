Weihnachtslichter erstmals auch an der Playa de Palma

Erstmals werden auch mehr als 25 der wichtigsten Hotels an der Playa de Palma festlich beleuchtet. Die Weihnachtslichter werden am Donnerstag, 26. 11., zeitgleich zur Beleuchtung in Palma de Mallorca angeschaltet.

Die meisten der Hotels in erster Meereslinien sind derzeit geschlossen. Von 19.30 Uhr bis 21 Uhr sollen die Fassaden im Lichterglanz erstrahlen und die Weihnachtszeit einläuten.

Die Hoteliers wollen Anwohnern und Besuchern mit diesem Akt ein frohes Weihnachtsfest wünschen und ihrer Hoffnung auf bessere Aussichten im neuen Jahr Ausdruck geben.