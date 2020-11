Warnstufe Orange wegen erwarteter heftiger Regenfälle für Mallorca ausgerufen

Für den Freitag werden auf Mallorca und den Nachbarinseln fast sintflutartige Regenfälle erwartet. Das Wetteramt Aemet dekretierte deswegen für West-, Süd- und Ost-Mallorca die Warnstufe Orange. Das bedeutet, dass es örtlich zu Überschwemmungen kommen könnte. Auch Gewitter kann es geben.

Die Temperaturen gehen nicht in den Keller: Nachts wird mit recht milden 13 Grad gerechnet, am Tag werden 19 Grad erreicht. Anfangs kann es am Freitagvormittag starken Wind aus dem Osten geben, der flaut aber im Verlauf des Tages spürbar ab.

Auch am Samstag wird es teils heftig regnen, am Sonntag lässt sich dann wieder erstmals die sonne blicken. Für die kommende Woche werden heiter bis wolkige und garantiert trockene Tage prognostiziert. (it)