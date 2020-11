Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten auf Mallorca

Auf der Straße zwischen Bunyola und Santa Maria im Südwesten von Mallorca sind zwei Pkw zusammengestoßen, weil sie einer von ihnen einer Gruppe Radfahrer ausweichen musste. Insgesamt wurden am Montagmorgan bei dem Unfall drei Personen verletzt und die zwei Fahrzeuge schwer beschädigt.

Der Crash ereignete sich auf der Ma-20 am Kilometer 7,8. Beide Pkw waren in Richtung Santa Maria unterwegs, als zunächst einer den anderen überholen wollte. Da tauchte eine Gruppe Radfahrer in der Gegenrichtung auf.

Um einen Zusammenstoß mit den Radlern zu verhindern, stieß das überholende Fahrzeug mit dem anderen zusammen. Beide krachten in eine Begrenzungsmauer. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden.(it)