Krankenschwester soll tausende Dosen Morphium gestohlen haben

Die Guardia Civil hat auf Mallorca eine Krankenschwester des Klinikums in Inca verhaftet, die im Verdacht steht erhebliche Mengen Morphium gestohlen zu haben. Die Polizei durchsuchte ein Haus in der Stadt in der Inselmitte und stieß dabei auf 2000 Dosen des Schmerz- und Beruhigungsmittels. Es wird vermutet, dass die Frau die Substanz auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollte.

Das Krankenhaus hatte in der Vergangenheit das spurlose Verschwinden der Morphium-Dosen aus seinem Lagerbestand festgesetllt und die Polizei eingeschaltet. Die verdeckten Ermittlungen bezogen sich auf den eingeschränkten Kreis der Mitarbeiter, die Zugang zu dem Betäubungsmittel hatten. Am Ende deuteten die Hinweise auf eine Krankenschwester der Klinik hin. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurden die Beamten schließlich fündig.

Wie es weiter hieß, hat die Polizei auf Mallorca seit einiger Zeit eine Zunahme des illegalen Handels mit Opium ähnlichen Schmerzmitteln registriert. Häufig werden Dosen dieser Art im Internet an Menschen verkauft, die aufgrund von Unfällen oder Krankheiten sehr starke Schmerzen haben und auf herkömmlichen Wege keine Rezepte erhalten können, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Samstag. (as)