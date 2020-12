Größter Flohmarkt auf Mallorca findet bis auf weiteres nicht statt

Der berühmte Flohmarkt von Consell wird bis auf weiteres coronabedingt nicht wieder stattfinden. Die Gemeinde teilte mit, dass man dies erst wieder tun könne, sobald Mallorca das Niveau 1 erreicht hat. Momentan befindet sich die Insel auf dem Niveau 3 der fünfstufigen Skala, die die Balearen-Regierung jüngst eingeführt hatte.

Vor Weihnachten dürfe man auf keinen Fall mehr mit dem Flohmarkt rechnen, hieß es weiter. Der wird bereits seit dem Beginn der Coronakrise im März nicht mehr veranstaltet.

Der berühmte "Rastro" von Consell, wo man in normalen Zeiten so ziemlich alles erstehen konnte, ist der größte der Balearen und die Hauptattraktion des an der Bahnstrecke zwischen Palma und Inca gelegenen Dorfs. (it)