Spaniens Gesundheitsminister rechnet trotz Corona-Impfung noch mit harten Monaten

Salvador Illa, der Gesundheitsminister von Spanien, vertraut auf die Schlagkraft der Impfung gegen Corona. Diese werde dem Virus den Todesstoß versetzen, gab sich der Politiker in einem Zeitungs-Interview überzeugt. Doch nicht alle Probleme würden im kommenden Jahr enden.

"Wir sehen Licht am Ende des Tunnels, doch es fehlen noch harte Monate", so Illa weiter. Der fehlende Weg sei noch alles andere als stabil. Man benötige insgesamt sechs bis sieben Monate, um die Bevölkerung in Spanien weitgehend durchzuimpfen.

Was die bevorstehenden Weihnachtstage anbelangt, so forderte der Minister von der Bevölkerung, vorsichtig zu sein, um härtere Maßnahmen zu verhindern. Die Menschen sollten darauf verzichten Ferien zu machen und stattdessen zu Hause bleiben. Er selbst werde sich darauf beschränken, im engsten Familienkreis Abend zu essen, so Illa. (it)