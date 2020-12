Spaziergänger finden verweste Leiche auf Mallorca-Traumstrand

Drei Strandspaziergänger haben an einem bekannten Traumstrand im Südosten von Mallorca eine Leiche gefunden. Der männliche Tote wurde von ihnen am Dienstagmittag an der Playa es Caragol bei Colònia de Sant Jordi entdeckt.

Die herbeigeeilten Beamten der Guardia Civil transportierten die stark verweste Leiche ab, konnten sie aber noch nicht identifizieren. Gerichtsmediziner müssen zudem die Todesursache feststellen.

Alles deutet darauf hin, dass der Mann im Meer ertrank. Ob er von der Insel stammte oder von woanders, ist noch völlig unklar.

Der Strand Es Caragol ist für viele Menschen in den Sommermonaten wie auch der Es-Trenc-Strand oder die Playa de Muro ein Sehnsuchtsziel. (it)