Allseits bekannte Tankstellen in Palmas Zentrum offenbar illegal

Mehrere im Zentrum von Palma de Mallorca befindliche Tankstellen wird es möglicherweise in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Die auf dem Innenstadtring Avenidas in Meeresnähe liegende "Gasolinera" wie auch eine an der Plaça de Progrès und weitere an der Plaça de les Columnes und an der Avenida Alomar i Villalonga sind laut der Stadt seit Jahrzehnten illegal in Betrieb.

Sie befinden sich den Angaben zufolge auf öffentlichem Grund und Boden. Außerdem zahlen die Betreiber nach Auskunft des Kommunen-Sprechers Alberto Jarabo keine Steuern. Unterirdische Benzintanks seien wie an den genannten Stellen in der Nähe von Wohnhäusern eigentlich gar nicht erlaubt.

Man könne sich nicht erklären, warum diese Tankstellen so viele Jahre in Betrieb waren, fügte Stadtsprecher Jarabo hinzu. (it)