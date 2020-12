Delfin stirbt im Südosten von Mallorca auf Strand

Delfin-Drama in der Nähe von Colònia de Sant Jordi im Südosten von Mallorca: Dort wurde gegen 14.40 Uhr ein Exemplar dieser Meeressäuger am Samstag an einen Strand gespült.

Polizisten riefen Spezialisten des Palma-Aquariums an, doch diese konnten für das Tier nichts mehr tun. Es starb wenig später noch an Ort und Stelle.

Delfine werden immer mal wieder auf Mallorca an Land geschwemmt. Meist handelt es sich um kranke oder verletzte Exemplare. Das gilt auch für andere größere Meeresbewohner wie Haie. (it)