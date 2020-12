Polizei löst zahlreiche illegale Partys in Palma de Mallorca auf

In Palma de Mallorca hat die Nationalpolizei am Wochenende zahllose illegale Feste aufgelöst. Innerhalb von nur 48 Stunden wurden nach offiziellen Angaben rund 100 Strafen verteilt. Demnach führte die Polizei in mehr als 20 Lokalen in Palma Kontrollen durch.

Außerdem löste die Polizei eine illegale Party am Paseo Marítimo auf, sowie eine Privatfeier mit rund 30 Teilnehmern. Darüber hinaus wurden rund 60 Strafen wegen Missachtung der Hygiene-Maßnahmen und Drogenmissbrauchs ausgestellt. Die Nationalpolizei griff auch bei einer über die sozialen Netzwerken verbreiteten Orgie durch. Laut den Beamten sollen die Teilnehmer über Whatsapp eingeladen worden sein.

Die Nationalpolizei hatte am Wochenende verstärkt Kontrollen durchgeführt. Auch in den kommenden Wochen soll vermehrt gegen illegale Partys und Treffen vorgegangen werden. (cg)