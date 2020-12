Standort von neuer Amazon-Halle auf Mallorca bekanntgeworden

Auf Mallorca deutet alles darauf hin, dass der Online-Versandhändler Amazon in eine Halle im Gewerbepark Son Morro einzieht. Das meldeten Lokalmedien am Dienstag. Dort soll ein Logistikzentrum entstehen. Dadurch wird es möglich, dass bestellte Ware schneller die Kunden erreicht.

Momentan verfügt Amazon laut dem TV-Sender IB3 über eine provisorische Halle im Gewerbepark Son Oms.

Seit dem Jahr 2011 investierte Amazon bereits über eine Million Euro in Spanien. Größere Logistikeinrichtungen gibt es bereits in Barcelona, Toledo, Sevilla und Madrid. Zwölf kleinere Zentren sind im ganzen Land verteilt. Für den von Jeff Bezos geleiteten Konzern arbeiten in Spanien etwa 4800 Angestellte.

Nach Madrid sind die Balearen die Autonomieregion in Spanien, wo am häufigsten Online-Einkäufe getätigt werden. Es werden vor allem Elektronikprodukte und Bücher gekauft. (it)