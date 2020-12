Unruhe unter deutschen Mallorca-Reisenden wegen spanischer Bestimmung

Eine von den spanischen Behörden bei der Einreise auf Mallorca verlangte Kleinigkeit sorgt in Deutschland für Unruhe. Wer aus dem Ausland ankommt, muss nämlich laut dem deutschen Ärztezentrum Peguera auch seine Passnummer auf dem Papier mit dem negativen PCR-Test oder im Smartphone stehen haben.

MM-Leser Jochen S. monierte dies in einem Brief. Im Augenblick könnten dieses Erfordenis nur sehr wenige Institute erfüllen, kein einziges in Baden-Württemberg. Deswegen müsse er zum Flughafen Frankfurt, was einen Tagesaufwand bedeute. Es handele sich um ein nicht zu unterschätzendes Problem, schrieb er. Andere Leser gaben an, dass es in Baden-Württemberg sehr wohl Labors gebe, die die Passnummer einfügen.

Von Mallorca-Einreisenden aus dem Ausland werden seit dem 23. November negative PCR-Tests verlangt. Steht die Ausweisnummer eines Reisenden nicht auf dem Ergebnisbogen, kann es zu Problemen kommen. Wann günstigere Antigen-Tests akzeptiert werden, ist ungeachtet von Forderungen unter anderem der Fluglinien noch völlig ungewiss. (it)